Karim Adeyemi menjalani awal musim yang gemilang bersama Barcelona, di mana pemain Jerman berusia 24 tahun itu membuktikan dirinya sebagai salah satu transfer terpenting klub pada bursa musim panas lalu.

Barcelona membayar sekitar 20 juta euro kepada Borussia Dortmund, sebuah nilai yang menegaskan bahwa transfer ini sangat menguntungkan.

Setelah penampilan gemilangnya melawan Levante, istri Adeyemi memberikan komentar di akun Instagram-nya dengan komentar yang menjadi viral secara luas.

Ia mula-mula menulis: "Kerja bagus, Karim", lalu menambahkan: "140 juta".

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa komentar ini tersebar sangat luas, karena mewakili jumlah yang dibayarkan Real Madrid untuk Yan Diomande.

Surat kabar itu menegaskan bahwa komentar tersebut ditafsirkan oleh para pengikutnya sebagai sindiran yang jelas terhadap transfer termahal dalam sejarah Real Madrid.

Diomande menghadapi kritik besar di tengah performa lemah yang ia tampilkan bersama Real Madrid, meskipun ia merupakan transfer termahal dalam sejarah klub kerajaan tersebut.

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