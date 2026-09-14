Karim Adeyemi menjalani awal musim yang gemilang bersama Barcelona, di mana pemain Jerman berusia 24 tahun itu membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu transfer terpenting klub pada bursa transfer musim panas lalu.

Barcelona membayar sekitar 20 juta euro kepada Borussia Dortmund, jumlah yang menegaskan bahwa transfer ini sangat menguntungkan.

Setelah penampilan istimewanya melawan Levante, istri Adeyemi mengomentari di akun Instagram-nya dengan sebuah komentar yang mendapat banyak sorotan.

Ia awalnya menulis: "Bagus sekali, Karim", lalu menambahkan: "140 juta".

Komentar ini menyebar luas, karena mewakili jumlah yang dibayarkan Real Madrid untuk Jan Diomande.

Diomande menghadapi kritik besar di tengah performa lemah yang ia tunjukkan bersama Real Madrid, meskipun ia merupakan transfer termahal dalam sejarah klub kerajaan tersebut.

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