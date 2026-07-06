Istirahat bagi trio Paris... Enrique mengomentari laga Spanyol versus Portugal

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, kembali menegaskan ikatan eratnya dengan kota Gijón, dalam upacara peresmian Pantai Hijau, yang mulai hari ini, Senin, akan dinamai sesuai namanya.

Enrique mengatakan dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Sport, “Saya jarang berbicara tentang keluarga saya karena sifat pekerjaan saya, jadi saya berterima kasih kepada Pemerintah Kota Gijón karena telah memberi saya kesempatan ini.”

Ia melanjutkan, “Saya meninggalkan Gijón lebih dari 30 tahun yang lalu demi pekerjaan, tetapi saya tidak pernah lupa untuk kembali ke sana setiap tahun. Semua orang tahu betapa saya sangat terikat dengan kota saya. Ini adalah perhatian yang luar biasa.”

Mantan pelatih tim nasional Spanyol itu juga ditanya mengenai pertandingan La Roja berikutnya di Piala Dunia, dan ia menunjukkan optimisme terhadap peluang “La Roja”, namun ia menghindari memberikan prediksi.

Enrique menjelaskan, “Pertandingan itu akan luar biasa, dan saya berharap Spanyol bisa memenangkan Piala Dunia, untuk kedua kalinya dalam sejarahnya.”

Ia menekankan, “Saya tidak suka membuat prediksi, tetapi jika Spanyol mengalahkan Portugal, saya akan mendapat tiga pemain yang libur lebih awal.”

Yang dimaksud Enrique adalah trio pemain Portugal, Vitinha, Nuno Mendes, dan João Neves.

Luis Enrique berpendapat bahwa tim nasional Spanyol terus berkembang, dan ia yakin timnya mampu bersaing memperebutkan gelar juara.

Dia menambahkan, “Piala Dunia adalah turnamen yang sangat rumit. Saya melihat Spanyol berada di jalur yang benar, dan saya akan menonton pertandingan ini bersama orang tua saya. Persaingan akan semakin sulit seiring berjalannya babak-babak selanjutnya, tetapi saya melihat tim nasional Spanyol sedang berada dalam tren yang terus meningkat.”