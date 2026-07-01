Issam Al-Shawali: Saya adalah pencetak gol terbanyak Piala Dunia!

Komentator Tunisia, Essam Al-Shawali, mengolok-olok hasil yang diraih tim-tim Arab di Piala Dunia 2026, dengan menyatakan bahwa berkat hasil tersebut ia kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen tersebut.

Melalui saluran "BeIN Sports" dari Qatar, Al-Shawali mengomentari pertandingan antara timnas Inggris dan Republik Demokratik Kongo, hari Rabu ini, di Stadion Atlanta, dalam Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dalam komentarnya mengenai pertandingan tersebut, Essam Al-Shawali berkata dengan nada sarkastis: “Saya adalah pencetak gol terbanyak di antara para komentator Piala Dunia dengan 38 gol, dengan rata-rata 3,76 gol per pertandingan, dan itu semua berkat tim-tim Arab.”

Komentator asal Tunisia ini merujuk pada banyaknya gol yang tercipta dalam pertandingan-pertandingan yang ia komentari di Piala Dunia, terutama dari tim-tim Arab, khususnya timnas Tunisia.

Timnas Tunisia kalah dalam ketiga pertandingannya di babak penyisihan grup, dengan skor 1-5 melawan Swedia, 0-4 melawan Jepang, dan 1-3 melawan Belanda, dan Al-Shawali mengomentari semua pertandingan tersebut.

Selain itu, Al-Shawali juga mengomentari kekalahan telak timnas Irak dari Norwegia dengan skor 1-4, serta kekalahan timnas Arab Saudi dari Spanyol dengan skor 4-0, sehingga namanya dikaitkan dengan kekalahan-kekalahan telak tim-tim Arab di Piala Dunia 2026.