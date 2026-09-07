Ismael Saibari mengobarkan kontroversi di Liga Jerman

Merobek kaus kaki para pesepak bola kini bukan lagi sekadar fenomena sesaat di dalam lapangan, setelah lubang-lubang pada kaus kaki Ismael Saibari, bintang baru Bayern Munich, menjadi bahan perbincangan di Liga Jerman, di tengah pertanyaan seputar sejauh mana legalitas hal ini, dan apakah pemain Maroko itu benar-benar telah melanggar regulasi kompetisi.

Dalam pertandingan Bayern Munich melawan Schalke, yang berakhir dengan hasil imbang tanpa gol 0-0, Saibari, yang berusia 25 tahun dan baru bergabung dengan klub Bavaria itu, tampil dengan kaus kaki yang memiliki 12 lubang, sehingga kedua kakinya terlihat seolah berada di dalam sepotong keju Swiss, demikian menurut laporan surat kabar "Bild" Jerman.

Lubang pada kaus kaki bukanlah fenomena baru dalam sepak bola, karena sejumlah pemain melakukannya dengan tujuan mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh ketatnya kaus kaki di sekitar otot kaki, terutama saat intensitas usaha fisik meningkat selama pertandingan.

Seorang pakar Inggris menjelaskan kepada surat kabar «Mirror» bahwa otot kaki para pesepak bola membengkak selama pertandingan akibat meningkatnya aliran darah ke otot tersebut karena usaha fisik, sehingga hal itu dapat membuat kaus kaki terasa lebih ketat dan menambah tekanan pada otot.

Saibari sendiri sebelumnya telah berbicara mengenai hal ini baru-baru ini, seusai penampilan gemilangnya dalam kemenangan besar atas Stuttgart dengan skor 5-1, di mana ia mengatakan kepada surat kabar «Bild» bahwa hal itu berkaitan dengan memastikan kaus kakinya tidak terlalu ketat, sambil menjelaskan bahwa otot kakinya tebal.

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Apakah lubang pada kaus kaki Saibari diperbolehkan?

Meski fenomena ini umum di kalangan pemain, regulasi Liga Jerman tampak jelas dalam hal ini. Menurut Lampiran Keempat dari regulasi lisensi milik Liga Sepak Bola Jerman, khususnya pedoman terkait pakaian dan perlengkapan pertandingan yang dikeluarkan pada 5 Desember 2025, pasal 42.1 c.3, yang mengatur pakaian dan aksesori, menyatakan bahwa «kaus kaki dalam dan kaus kaki biasa yang terlihat tidak boleh memiliki lubang».

Dengan demikian, lubang-lubang yang ada pada kaus kaki Saibari secara teori tidak sesuai dengan bunyi regulasi yang berlaku di Liga Jerman. Namun keberadaan lubang pada kaus kaki tidak serta-merta berarti wasit akan turun tangan dalam setiap kasus, sebagaimana dijelaskan oleh Lutz Wagner, pakar perwasitan, dalam wawancaranya dengan surat kabar «Bild».

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Wagner, yang berusia 63 tahun, mengatakan bahwa FIFA dan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) telah memutuskan bahwa wasit harus memastikan pembedaan warna terlihat jelas baginya, sambil menegaskan bahwa poin ini adalah yang terpenting dari sudut pandang wasit.

Ia menambahkan bahwa wasit harus turun tangan apabila pembedaan tersebut tidak lagi jelas atau terjamin, karena hal itu berkaitan langsung dengan kemampuannya untuk mengidentifikasi pemain yang melakukan pelanggaran.

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Alasannya tidak hanya berkaitan dengan tampilan atau bentuk kaus kaki, tetapi juga dengan kemampuan wasit untuk dengan cepat mengenali pemain yang melakukan pelanggaran. Sebab, jika terjadi kebingungan visual akibat kaus kaki atau perlengkapan, wasit bisa saja kesulitan menentukan pemain yang bertanggung jawab atas pelanggaran, dan hal ini dapat menyebabkan kartu peringatan diberikan kepada pemain yang salah.

Dengan demikian, kaus kaki berlubang milik Saibari berubah menjadi kasus yang menarik perhatian di Liga Jerman, bukan hanya karena banyaknya jumlah lubang, tetapi juga karena pertanyaan seputar sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi, dan apakah para wasit akan menganggapnya sebagai pelanggaran yang memerlukan tindakan, atau ia akan tetap sekadar detail yang menarik perhatian di dalam lapangan.