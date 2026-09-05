Isak: Aku Berhasil Melewati Mimpi Buruk Ini bersama Liverpool

Alexander Isak berhasil melewati awal yang sulit bersama Liverpool, setelah mencetak dua gol dalam sembilan menit untuk membawa timnya menang atas Ipswich dengan skor 2-0, pada hari Jumat.

Usai kepindahannya dari Newcastle United dengan nilai 125 juta pound sterling, dalam sebuah transfer rekor pada waktu itu, Isak mengalami cedera sepanjang musim pertamanya bersama Liverpool, dan hanya mencetak empat gol dalam 22 penampilan.

Pemain berusia 26 tahun itu menambah koleksinya menjadi tiga gol dalam tiga pertandingan di Liga Primer Inggris musim ini, setelah mencetak dua gol di Stadion Portman Road.

Penyerang timnas Swedia itu mengatakan kepada jaringan "Sky Sports": "Ini tidak mudah. Cederanya lama, dan secara umum ini adalah musim yang sulit. Saya berpikir: pertama saya ingin tampil bagus di Piala Dunia, lalu memulai musim dengan baik, dan itulah yang saya rasa telah saya lakukan sekarang."

Penyerang Swedia itu menambahkan: "Musim ini kini seperti sudah berada di belakang saya, tetapi ini tidaklah mudah."

Gol-gol Isak memberikan Andoni Iraola kemenangan pertamanya sebagai manajer Liverpool, pada percobaan ketiganya, sementara pelatih Bournemouth sebelumnya itu menegaskan bahwa ia tidak merasa khawatir sama sekali mengenai keberlanjutan Isak dalam merobek jala gawang.



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