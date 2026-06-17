Ironis... Messi mencetak hat-trick ke gawang Aljazair dengan usaha minimal!

Meskipun Lionel Messi, bintang tim nasional Argentina, mencetak hat-trick pertamanya dalam kariernya di Piala Dunia saat melawan tim nasional Aljazair, ia justru tampil kurang maksimal di sepertiga akhir lapangan.

Messi mencatatkan sejarah dengan mencetak 3 gol yang membawa tim Tango meraih kemenangan berharga atas tim Pejuang Gurun (3-0) dini hari Rabu ini pada pertandingan pembuka Grup 10 edisi 2026, dan memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini, sejajar dengan pemain Jerman Miroslav Klose (masing-masing 16 gol).

Messi juga menjadi pemain tertua dalam sejarah yang mencetak hat-trick di Piala Dunia, pada usia 38 tahun dan 357 hari.

Tampaknya “Si Kutu” menyadari bahwa pada usia ini ia tidak bisa lagi mengerahkan tenaga lebih, sehingga ia memutuskan untuk mengarahkan upayanya secara tepat ke gawang, guna mencetak gol dengan sentuhan bola seminimal mungkin.

Menurut statistik dari "Opta", Messi hanya menyentuh bola sebanyak 19 kali di sepertiga lapangan serangan selama 80 menit pertandingannya melawan Aljazair.

"Opta" mencatat bahwa angka ini merupakan yang terendah bagi Messi di antara semua pertandingan yang ia mainkan sebagai starter sepanjang kariernya di turnamen ini.

Bintang Argentina ini telah tampil dalam 27 pertandingan di enam edisi berbeda, termasuk 25 pertandingan sebagai starter.