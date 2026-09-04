Andoni Iraola, pelatih Liverpool, mencoret pemain Italianya, Federico Chiesa, dari daftar tim di Liga Champions Eropa.

Jaringan ESPN menyebutkan bahwa Chiesa bergabung dengan Wataru Endo, di antara para pemain yang dicoret pelatih asal Spanyol itu dari daftar untuk Eropa.

Liverpool menetapkan daftarnya sebelum memulai perjalanan Eropanya menghadapi Atletico Madrid, di Stadion Anfield, Rabu mendatang.

Chiesa saat ini mengalami cedera otot, meskipun ia tidak diperkirakan absen dalam waktu lama dari lapangan. Adapun Endo, ia hanya tampil dalam 8 pertandingan di Liga Primer Inggris pada musim lalu, 7 di antaranya dimulai dari bangku cadangan, sementara ia hanya sekali bermain selama perjalanan Liverpool di Liga Champions Eropa.

Sebaliknya, Liverpool memasukkan pemain baru Victor Munoz, bersama Conor Bradley, yang masih menjalani program rehabilitasinya setelah cedera lutut yang dialaminya pada Februari lalu.

Giovanni Leoni, yang mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate pada September lalu, juga dimasukkan ke dalam daftar untuk Eropa.

Hugo Ekitike juga hadir dalam daftar, meskipun pemain Prancis itu saat ini tengah menjalani masa absen akibat cedera.

Seperti yang diperkirakan, Bradley Barcola muncul dalam daftar Liverpool untuk Eropa, setelah kepindahannya dari Paris Saint-Germain, dalam transfer yang nilainya bisa mencapai 123 juta pound sterling.

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