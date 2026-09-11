Iraola: Mantan Pelatih Real Madrid Lebih Sukses daripada Saya

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, meminta para pemain The Reds untuk memulai laga melawan Fulham, Sabtu, di Liga Primer Inggris, dengan kuat dan cepat guna menghindari kembali menjalani pertandingan yang memaksa tim untuk bangkit dari ketertinggalan.

Iraola meraih awal tanpa kekalahan bersama Liverpool, namun ia menyaksikan timnya kebobolan gol pertama dalam 3 dari 4 pertandingan awal di bawah kepemimpinannya, di mana timnya bangkit untuk menyamakan kedudukan melawan Newcastle dan Nottingham Forest, sebelum menang atas Ipswich dengan skor 2-0, lalu membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid.

Liverpool sebelumnya gagal mencetak gol pada babak pertama dari dua pertandingan awalnya di liga, sebelum Alexander Isak mencetak dua gol yang membawa tim unggul atas Ipswich dalam 10 menit pertama pada laga Jumat lalu, dan itulah yang ingin diubah oleh Iraola.

Iraola berkata, dalam konferensi pers: "Saya rasa tim ini memiliki gol di dalam dirinya. Di semua pertandingan kami tampil berbahaya, kami menciptakan peluang, dan mencetak dua gol di setiap pertandingan, bahkan kami bisa mencetak lebih banyak di beberapa pertandingan itu, tetapi sekarang persoalannya adalah menjadi lebih efisien."

Ia menambahkan: "Kami harus tidak kebobolan dua gol melawan Newcastle, tidak kebobolan gol melawan Forest, begitu pula soal waktu kebobolan gol, karena saya rasa kami tidak memulai pertandingan dengan cukup baik. Kami memiliki contoh positif melawan Ipswich, dan pertandingan menjadi jauh lebih nyaman ketika Anda memulainya dengan cara seperti itu."

Ia melanjutkan: "Di pertandingan-pertandingan lain, kami memulai dalam keadaan tertinggal, dan setelah itu Anda harus mengeluarkan banyak upaya untuk bangkit. Sudah jelas saya ingin mencetak gol pertama, dan setelah itu semuanya menjadi lebih mudah, tetapi kami harus memiliki mentalitas yang tepat."

Ia menyambung: "Melawan Atletico, saya rasa kami mendapat peluang setelah sekitar 15 detik, dan Alexis Mac Allister punya peluang yang sangat jelas untuk mencetak gol, dan setelah itu semua orang berkata: awal yang menakjubkan, Anda mencetak gol dan semuanya berubah, tetapi saya rasa awal pertandingan mungkin menjadi salah satu aspek yang bisa kami perbaiki sedikit."

Ia menuturkan: "Di babak kedua kami biasanya lebih baik, tetapi saya ingin kami mencoba memaksakan gaya bermain kami sejak awal, karena semuanya menjadi lebih mudah."

Liverpool akan menghadapi Fulham yang belum meraih satu poin pun di bawah kepemimpinan mantan pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, yang sudah mendapat tekanan akibat awal musim tim yang lambat.

Iraola melengkapi: "Kami baru bermain 3 pertandingan di Liga Primer Inggris, dan masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan besar tentang tim mana pun, dan saya rasa Fulham adalah contoh yang sangat baik untuk itu."

Ia meneruskan: "Saya rasa mereka bermain dengan baik di ketiga pertandingan, sejujurnya. Mereka kalah di ketiga pertandingan dengan selisih satu gol. Saya rasa jika Anda melihat banyak statistik yang mereka miliki tanpa mengetahui berapa poin yang telah mereka raih, Anda akan mengira mereka memiliki setidaknya 5 poin, karena mereka menguasai pertandingan."

Menghadapi Arbeloa akan menjadi jenis persaingan yang berbeda bagi Iraola ketika kedua pelatih itu bertemu di pinggir lapangan.

Kedua pelatih itu pernah bermain bersama di timnas Spanyol, namun Iraola mengakui bahwa pelatih Fulham itu biasanya lebih unggul atas mantan bek Liverpool tersebut pada masa itu.

Iraola menutup: "Saya rasa kami sangat jarang bermain bersama di timnas. Kami sedikit banyak bersaing untuk posisi yang sama, tetapi ia lebih sukses, karena ia menjalani lebih banyak pertandingan daripada saya!".



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