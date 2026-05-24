Iran mengambil keputusan drastis 18 hari sebelum dimulainya Piala Dunia

Tim nasional sepak bola Iran tidak akan bermarkas di Amerika Serikat pada musim panas mendatang. Hal itu diumumkan oleh Mehdi Taj, ketua Asosiasi Sepak Bola Iran.

Awalnya, rencananya adalah mendirikan markas di Tucson, Amerika Serikat, tetapi kini telah diputuskan untuk pindah ke Tijuana di Meksiko.

Menurut Taj, ada beberapa alasan untuk hal ini. “Tijuana terletak dekat dengan Samudra Pasifik dan di perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat. Waktu tempuh total antara lokasi kami dan stadion pertandingan di Los Angeles hanya 55 menit,” jelasnya.

Selain itu, hubungan yang tegang antara Amerika Serikat dan Iran turut berperan dalam keputusan ini. Di Meksiko juga lebih mudah untuk mengurus visa bagi para pemain Iran; hingga saat ini, tidak ada satu pun anggota tim yang memiliki visa.

Permohonan untuk memindahkan markas ke Tijuana masih harus disetujui oleh FIFA. Meskipun Taj menyatakan bahwa persetujuan tersebut sudah diberikan, konfirmasi resmi masih ditunggu.

Sebelumnya, FIFA menolak permohonan Iran untuk memainkan pertandingan grup di Meksiko. Akibatnya, tim tersebut tetap harus bertolak ke Los Angeles untuk menghadapi Belgia dan Selandia Baru. Pertandingan yang disebut sebagai ‘pertandingan kebanggaan’ antara Mesir dan Iran akan digelar di Seattle.