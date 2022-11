Mengapa Timnas Iran Tolak Nyanyikan Lagu Kebangsaan Sendiri?

Timnas Iran menunjukkan aksi solidaritas dengan memutuskan untuk tidak menyanyikan lagu kebangsaan di Piala Dunia 2022.

Sikap para pemain Iran itu terlihat mencolok sebelum sepak mula laga pembuka Grup B kontra Inggris di Stadion Internasional Khalifa, Senin (21/11). Dalam laga ini, skuat arahan Carlos Queiroz menelan kekalahan 6-2.

Iranian National Football(soccer) team wears all black to cover their country's colors in protest of the death of Mahsa Amini. pic.twitter.com/eicXK2pcJU