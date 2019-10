Interviu Eksklusif Declan Hill: Sepakbola Indonesia Belantara Korupsi

“Sepakbola Indonesia adalah hutan belantara korupsi yang tumbuh tidak terkendali”, begitu salah satu kutipan wawancara eksklusif yang dilakukan Goal Indonesia dengan Declan Hill belum lama ini.

Kesempatan tersebut didapat saat Hill menjadi salah satu pembicara dalam konferensi Play the Game 2019 bertajuk "Athlete Power on the Rise" di Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat pada 13-16 Oktober lalu.

Play the Game 2019 - Athlete power on the rise - has opened. Over the next four days, more than 300 participants will take part in debate and discussions with over 170 speakers in more than 40 sessions. Welcome! #PTG2019 pic.twitter.com/pVmY862xLb