Inter, spanduk untuk Bastoni: "Kebanggaan kami"

Nyanyian dan spanduk. Alessandro Bastoni duduk di bangku cadangan dalam laga melawan Atalanta: pemain Inter ini mengalami benturan saat melakukan pelanggaran terhadap Rabiot dalam derby dan terpaksa diganti. Meskipun masuk dalam daftar pemain, ia tidak melakukan pemanasan bersama rekan-rekannya sebelum pertandingan melawan tim asuhan Palladino.





SPANDUK - Di Curva Nord, sebuah spanduk yang didedikasikan untuk sang pemain dipajang dan para penggemar menyanyikan nyanyian untuknya, yang kemudian ia balas dengan ucapan terima kasih dari bangku cadangan. Bek ini sedang mengalami masa yang sulit: setelah insiden dengan Kaluku, ia disoraki saat bertanding di kandang lawan. Dalam beberapa hari terakhir, namanya kembali menjadi perbincangan karena pencalonannya untuk Penghargaan Rosa Camuna, yang memicu banyak kontroversi. Ada juga spanduk bertuliskan: "Bastoni, kebanggaan kami".



