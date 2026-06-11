Inter, Nottingham Forest juga tertarik pada Frattesi

Nama Davide Frattesi kembali menjadi perbincangan. Nottingham Forest kembali menanyakan kabar gelandang Inter ini; klub tersebut terus memantau bursa transfer Italia dan sebelumnya sudah mencoba merekrut pemain tersebut pada Januari lalu. Namun, bukan hanya klub Inggris itu saja. Napoli juga dilaporkan tetap memantau pemain kelahiran 1999 ini sebagai opsi jika Zambo Anguissa hengkang.





Davide Frattesi adalah pemain yang selalu disukai oleh direktur olahraga Manna dan Massimiliano Allegri (yang bersiap untuk memulai petualangan barunya bersama timnas Italia). Sudah sejak musim panas lalu, pelatih asal Livorno itu berencana untuk mengincar gelandang Italia tersebut,