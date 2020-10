Tiga Pemain Inter Milan Positif Terinfeksi Virus Corona

Tiga pemain Milan dinyatakan positif. Ketiga pemain itu, yakni: Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, dan kiper Ionut Radu.

Kepastian tersebut diumumkan pihak Inter melalui media sosial pada Jumat (9/10).

Tes terhadap para pemain dilakukan di markas latihan klub, Appiano Gentile.

📰 | OFFICIAL STATEMENT



FC Internazionale Milano announce that Roberto Gagliardini and Radja Nainggolan have tested positive for COVID-19. Further tests for Ionut Radu are scheduled for tomorrow 👉 https://t.co/G57LZDjWxI#FCIM