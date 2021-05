Inter Milan Scudetto, Chairman Juventus Andrea Agnelli Bersumpah

Chairman Juventus, Andrea Agnelli, mengucapkan selamat kepada Inter Milan sembari bersumpah bahwa klubnya bakal merebut kembali scudetto.

Inter resmi memutus hegemoni Juventus. Nerazzurri meraih gelar Serie A musim 2020/21 sekaligus menyetop raihan sembilan scudetto berentet Bianconeri.

Sementara itu, Juve kini masih berjuang untuk finis di posisi empat besar dan lolos ke Liga Champions musim depan.

Aman dikatakan, pelatih Andrea Pirlo gagal memberikan kesan pada musim debutnya. Meski, Juve berhasil meraih Piala Super Italia usai kalahkan Napoli, Januari lalu. Si Nyonya juga masih akan menjalani final Coppa Italia kontra Atalanta, 19 Mei mendatang.

"Sepuluh tahun berturut-turut kami telah memenangkan trofi ... lumayan. Tapi, yang terbaik akan selalu menjadi yang [juara] berikutnya!,” begitu bunyi cuitan Agnelli di Twitter, Minggu (2/5).

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back...@inter