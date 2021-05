Kecewa Ditarik Keluar, Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez Tantang Antonio Conte

Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, menantang pelatih Antonio Conte bertinju di kamp latihan Nerazzurri, Appiano Gentile, Kamis (13/5).

Ring artifisial dibuat di atas lapangan untuk mempertemukan Martinez dan Conte, lengkap dengan sarung tinju. Romelu Lukaku bertindak sebagai pembawa acara.

“Langsung dari Madison Square Garden, Inilah dia Lautaro Martinez!,” ucap Lukaku saat memperkenalkan Martinez, yang mengangkat tangannya ke udara.

🥊 | IN THE RING



For those who want to know how today's boxing showdown ended... 😉 pic.twitter.com/ITFJyCwiUn