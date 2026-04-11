Inter Milan mengejutkan Barcelona dengan menunda kesepakatan transfer Bastoni

Nama Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang.

Pemain tersebut bermimpi pindah ke Barça, sementara Inter Milan tidak keberatan dengan kepergiannya, asalkan tuntutan finansialnya terpenuhi.

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengutip "La Gazzetta dello Sport" yang menyebutkan bahwa Bastoni dan Inter Milan telah mencapai kesepakatan untuk menunda keputusan mengenai masa depannya untuk sementara waktu, dengan syarat bahwa pembahasan mengenai kepergiannya akan dibuka kembali setelah tim tersebut dinobatkan sebagai juara Serie A.

Inter Milan kini semakin dekat dengan gelar Serie A, karena memimpin klasemen dengan 72 poin, unggul 7 poin dari pesaing terdekatnya, Napoli.

Surat kabar tersebut menambahkan, "Bastoni akan merayakan gelar Serie A bersama Inter terlebih dahulu, sebelum kemudian dapat membahas kemungkinan kepindahannya ke Barcelona."

Menurut laporan tersebut, Inter Milan memutuskan untuk menunda pembicaraan mengenai kepergian Bastoni hingga setelah gelar Serie A dipastikan, demi menghindari dampak negatif terhadap suasana ruang ganti.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Inter Milan tidak akan mengizinkan beknya hengkang dengan harga kurang dari 70 juta euro, angka yang lebih tinggi dari batas yang ditetapkan Barcelona.

