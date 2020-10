RESMI: Inter Milan Datangkan Matteo Darmian Dari Parma

Milan resmi mendatangkan bek kanan , Matteo Darmian (30 tahun), dengan status pinjaman plus opsi kewajiban pembelian di akhir musim.

Seperti dilansir dari Sky Italia, Darmian dihargai Parma senilai €5 juta untuk pindah secara permanen ke Inter musim depan.

🚨 | ANNOUNCEMENT



Matteo @DarmianOfficial is a new Inter player: Official Statement 👉 https://t.co/OD5gLNKI8h #WelcomeDarmian pic.twitter.com/B7t7fNogzd