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Lionel Messi Djed SpenceImago
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Inter memboyong wakil Inggris lainnya di Piala Dunia ke Milan setelah John Stones

Transfers
Inter
Tottenham Hotspur
D. Spence

Inter kembali akan memperkuat diri dengan seorang pemain internasional Inggris. Setelah sebelumnya kedatangan John Stones diumumkan, kini tinggal menunggu waktu sebelum Djed Spence juga diperkenalkan kepada Interisti. Pada Jumat, ia akan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di San Siro.

Menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano, Inter membayar biaya transfer tetap sebesar 31,5 juta euro kepada Tottenham Hotspur, klub yang mengikatnya dengan kontrak hingga pertengahan 2029. Melalui bonus, total nilainya bisa meningkat menjadi 35 juta euro. Spence kabarnya akan menerima sekitar tiga juta euro per musim.

Ini akan menjadi petualangan kedua Spence di Italia, setelah pada 2022 ia pindah dari Middlesbrough ke Tottenham. Ia tidak langsung menembus tim utama: dirinya dipinjamkan secara berurutan ke Stade Rennes, Leeds United, dan Genoa.

Setelah kembali dari Italia pada 2024, Spence justru menjadi andalan tetap di Spurs dan dengan tusukan-tusukannya ia menjadi kekuatan menyerang yang penting. Tahun lalu ia meraih kesuksesan terbesar dalam kariernya dengan menjuarai Liga Europa.

Terobosan mutlaknya di panggung dunia datang pada musim panas lalu. Spence tampil sangat impresif bersama Inggris, padahal media Inggris pada awalnya mempertanyakan apa yang dilakukannya dalam skuad Piala Dunia milik Thomas Tuchel.

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Dengan bek kanan berorientasi menyerang yang juga bisa bermain sebagai bek kiri itu, Inter praktis sudah mendapatkan pengganti yang diinginkan untuk Denzel Dumfries. Pemain internasional Belanda itu meninggalkan Milan pada musim panas ini untuk melangkah ke Real Madrid.

Selain Stones, Inter pada musim panas ini juga memperkuat diri dengan kiper Ivan Provedel (Lazio) dan Aleksandar Stankovic, yang dibeli kembali dari Club Brugge melalui opsi pembelian kembali seharga 23 juta euro. Selain itu, Manuel Akanji juga dipermanenkan dari Manchester City. Spence akan menjadi pembelian termahal Inter sejauh ini pada musim panas ini.

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