Inter, Chivu: "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, derby itu tidak mengubah apa pun"

Inter harus bangkit untuk menggagalkan upaya Milan membalikkan keadaan dan mendekati gelar juara. Hal ini diungkapkan oleh Cristian Chivu, pelatih Inter, kepada DAZN menjelang pertandingan melawan Atalanta. Berikut pernyataannya:

Berikan komentar pertama

"Kita harus kembali melakukan apa yang selalu kita lakukan sepanjang musim ini: memberikan ritme dan konsistensi. Kita harus belajar dari kesalahan kita dan terus maju dengan percaya diri. Kembalinya Thuram sangat penting, dia sudah pulih dari demam dan berlatih dengan baik. Kami senang dia kembali tersedia, dia penting bagi kami."





"Apakah saya khawatir? Kekhawatiran saya bukan karena kekalahan dalam satu pertandingan, melainkan terkait pembentukan tim dan perjalanan kami. Kami selalu mengatakan ingin bersaing hingga akhir dan tidak ada yang berubah, kami memiliki tekad yang sama."