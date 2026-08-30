Direktur umum SC Cambuur, Jesse Bergsma, memberikan pembaruan kepada De Telegraaf mengenai kondisi para korban dari insiden kembang api yang banyak dibicarakan saat melawan Feyenoord. Sang petinggi mengatakan bahwa salah satu dari mereka mengalami kerusakan pendengaran permanen.

Pada Minggu, 23 Agustus, suporter Feyenoord melemparkan kembang api ke arah, antara lain, penonton tuan rumah. Tujuh fan Cambuur mengalami luka dan menderita luka bakar, gangguan pendengaran, serta cedera mata.

"Seorang pria berusia 41 tahun sekarang memiliki pendengaran seperti orang berusia 70 tahun dan dia sangat terpukul secara emosional," kata Bergsma pada Minggu malam menjelang duel melawan FC Twente yang akhirnya berakhir dengan kekalahan 1-4.

"Pada Sabtu kami mengadakan pertemuan dengan tujuh korban itu. Cedera mereka bervariasi dari beberapa luka ringan hingga gangguan pendengaran permanen. Itu benar-benar sangat serius."

"Pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa mencegah insiden seperti itu pada masa mendatang. Tidak ada seorang pun yang bisa menjanjikan jaminan 100 persen, begitu juga kami. Kami akan memastikan keamanan dimaksimalkan. Kami telah belajar dari apa yang terjadi. Berdasarkan itu kami mengambil langkah-langkah tambahan."

Feyenoord, berbeda dengan kelompok suporter Rotterdam Radicals, secara tegas mengambil jarak dari peristiwa di Stadion Kooi dan memutuskan untuk tidak membawa fan tandang ke dua laga tandang berikutnya, melawan NEC (5 September) dan PEC Zwolle (13 September).

Bergsma juga menanggapi keputusan untuk melarang fan Twente masuk ke Stadion Kooi pada Minggu. Cambuur memutuskan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengevaluasi peristiwa saat melawan Feyenoord dan kemudian mengambil langkah keras tersebut.

"Saya sepenuhnya memahami bahwa para suporter Twente kecewa dan marah," ujar Bergsma. "Mereka tidak ada kaitannya dengan ini dan ini bukan kesalahan mereka, tetapi sayangnya hal ini tidak bisa dicegah."

Kekalahan keempat secara beruntun juga ternyata tak bisa dihindari bagi Cambuur, yang untuk sementara menjadi satu-satunya tim di Eredivisie yang belum meraih poin. Minggu depan, tim asal Leeuwarden itu akan bertandang ke markas Telstar.