Inilah pacar baru (dan sudah dikenal) dari pemain timnas Belanda Micky van de Ven

Menjelang Piala Dunia, The Sun memberitakan kehidupan asmara pemain timnas Belanda, Micky van de Ven. Hal ini bukan tanpa alasan: bek Tottenham Hotspur berusia 25 tahun itu dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang model Inggris yang populer.

Ella Buffin, seorang model dan influencer berusia 24 tahun dengan ratusan ribu pengikut di media sosial, terlihat bersama Van de Ven di Marbella. Menurut saksi mata, mereka hampir tak terpisahkan.

Buffin dan Van de Ven telah lama dikaitkan satu sama lain oleh media gosip. Pada Agustus tahun lalu, pemain yang telah 19 kali membela timnas Belanda ini mengakhiri hubungannya dengan Sterre van Bakel dari Belanda.

Van de Ven pernah tinggal bersama Van Bakel di London selama beberapa waktu. Masih menjadi pertanyaan apakah ia akan terus bermain sepak bola di kota tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

Buffin bukanlah sosok asing di Inggris. Di Instagram saja, wanita berambut pirang asal Inggris ini memiliki 136.000 pengikut. Di TikTok, jumlahnya mencapai lebih dari 700.000.

Di dunia maya, ia terutama membagikan foto-foto perjalanannya, mode, dan kehidupan sehari-harinya. Selain itu, Buffin juga bekerja sama dengan merek-merek ternama internasional.

Van de Ven bergabung dengan tim nasional Belanda pada hari Sabtu. Pemain berkaki kiri ini tampaknya bersiap untuk menjadi pemain inti selama Piala Dunia.