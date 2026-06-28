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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daily Loos

Diterjemahkan oleh

Inilah jadwal pertandingan untuk babak gugur Piala Dunia 2026!

World Cup

Semua pertandingan di babak penyisihan grup Piala Dunia telah usai. Para favorit utama masih tetap bersaing, sementara beberapa tim yang tak terduga juga berhasil lolos ke babak 32 besar. Kini, setelah semua tim mengetahui lawan yang akan mereka hadapi dan kemungkinan lawan di babak-babak berikutnya, ketegangan semakin meningkat dari menit ke menit.

Siapa yang akan memberikan kejutan dan siapa yang pada akhirnya akan mengangkat trofi Piala Dunia pada 19 Juli? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar!

WK-bracketVoetbalzone

Minggu, 28 Juni

• 21.00 | Afrika Selatan – Kanada


Senin, 29 Juni

• 19.00 | Brasil – Jepang

• 22.30 | Jerman – Paraguay


Selasa, 30 Juni

• 03.00 | Belanda – Maroko

• 19.00 | Pantai Gading – Norwegia

• 23.00 | Prancis – Swedia


Rabu, 1 Juli

• 03.00 | Meksiko – Ekuador

• 18.00 | Inggris – Republik Demokratik Kongo

• 22.00 | Belgia – Senegal


Kamis, 2 Juli

• Pukul 02.00 | Amerika Serikat – Bosnia-Herzegovina

• 21.00 | Spanyol – Austria


Jumat, 3 Juli

• 01.00 | Portugal – Kroasia

• Pukul 05.00 | Swiss – Aljazair

• 20.00 | Australia – Mesir


Sabtu, 4 Juli

• 00.00 | Argentina – Cape Verde

• 03.30 | Kolombia – Ghana

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