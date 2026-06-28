Semua pertandingan di babak penyisihan grup Piala Dunia telah usai. Para favorit utama masih tetap bersaing, sementara beberapa tim yang tak terduga juga berhasil lolos ke babak 32 besar. Kini, setelah semua tim mengetahui lawan yang akan mereka hadapi dan kemungkinan lawan di babak-babak berikutnya, ketegangan semakin meningkat dari menit ke menit.

Siapa yang akan memberikan kejutan dan siapa yang pada akhirnya akan mengangkat trofi Piala Dunia pada 19 Juli? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar!

Voetbalzone

Minggu, 28 Juni

• 21.00 | Afrika Selatan – Kanada





Senin, 29 Juni

• 19.00 | Brasil – Jepang

• 22.30 | Jerman – Paraguay





Selasa, 30 Juni

• 03.00 | Belanda – Maroko

• 19.00 | Pantai Gading – Norwegia

• 23.00 | Prancis – Swedia





Rabu, 1 Juli

• 03.00 | Meksiko – Ekuador

• 18.00 | Inggris – Republik Demokratik Kongo

• 22.00 | Belgia – Senegal





Kamis, 2 Juli

• Pukul 02.00 | Amerika Serikat – Bosnia-Herzegovina

• 21.00 | Spanyol – Austria





Jumat, 3 Juli

• 01.00 | Portugal – Kroasia

• Pukul 05.00 | Swiss – Aljazair

• 20.00 | Australia – Mesir





Sabtu, 4 Juli

• 00.00 | Argentina – Cape Verde

• 03.30 | Kolombia – Ghana