Ini yang paling penting... Komentar pertama Ronaldo setelah pencapaian bersejarahnya

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, mengungkapkan kebahagiaannya setelah mencetak rekor-rekor luar biasa di Piala Dunia, namun ia menekankan bahwa "yang terpenting adalah kerja sama tim dan meraih tiga poin".

Ronaldo mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan pada Selasa malam ini, membawa timnas Portugal meraih kemenangan telak (5-0) dalam pertandingan putaran kedua Grup 11 turnamen tersebut.

Dua gol ini membuka lembaran sejarah bagi Ronaldo, karena ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia yang berbeda, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Portugal di turnamen tersebut, serta pemain tertua kedua di dunia yang mencetak gol di Piala Dunia.

Ketika ditanya tentang perasaannya setelah pencapaian bersejarah ini, Ronaldo mengatakan bahwa ia “sangat senang, tetapi yang terpenting adalah kerja sama tim dan meraih tiga poin,” sambil menekankan bahwa tim kini fokus pada pertandingan berikutnya, yang akan digelar melawan Kolombia pada putaran terakhir babak penyisihan grup.

Ia menambahkan, dalam pernyataan yang disiarkan oleh jaringan “BeIN Sports” setelah pertandingan, “Kami telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir, dan kami terus berkembang.”

Bintang Al-Nassr asal Saudi Arabia itu melanjutkan, “Kalian selalu membicarakan saya, tapi saya berusaha untuk mengabdi pada tim nasional Portugal. Saya tahu kami berada di fase penting dan senang dengan semua yang telah kami capai.”

Mengenai apakah ia masih bersemangat untuk mencetak lebih banyak gol di Piala Dunia 2026, ia berkomentar, “Ya, saya ingin mencetak gol, dan tentu saja saya percaya pada kerja keras saya dan kerja tim.”

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