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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Ini yang langsung dilakukan Ruben van Bommel setelah kemenangan PSV atas Ajax

PSV
Ajax
R. van Bommel

Ruben van Bommel mendatangi ruang ganti Ajax setelah laga Ajax vs PSV berakhir. Hal itu diungkapkan direktur teknik PSV, Earnest Stewart, pada Minggu pagi dalam Goedemorgen Eredivisie di ESPN. 

Van Bommel melakukan pelanggaran keras terhadap Aaron Bouwman pada Sabtu, yang kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Keributan langsung terjadi di lapangan dan winger kiri PSV itu tampak sangat beruntung hanya diganjar kartu kuning.

Dalam program pagi itu, Stewart ditanya apa yang ia lakukan pada saat Van Bommel memicu kegaduhan dalam laga big match di Johan Cruijff ArenA. "Melihat apakah Anda harus turun ke bawah untuk menenangkan situasi. Tetapi itu tidak diperlukan."

"Saya pikir kami memang harus menjauh dari lapangan. Kami harus berusaha tetap tenang. Karena itu juga menjadi contoh bagi semua orang," tambah sosok yang bertanggung jawab atas urusan teknis di PSV tersebut.

Di sisi lain, Stewart memahami bahwa pertandingan besar dalam banyak kasus memang sarat tensi. "Bahkan di awal musim. Semua orang masih mencari perkembangan tim-tim ini. Semua itu ikut berperan. Kami harus menjauh dari lapangan. Banyak yang terjadi di dalam lapangan, dan itu tugas wasit."

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Van Bommel tampak cukup terpukul setelah peluit akhir dibunyikan. Stewart mengungkapkan apa yang dilakukan penyerang sayap PSV itu sebagai semacam penebusan atas perilakunya di lapangan.

"Dia masuk ke ruang ganti Ajax setelah pertandingan untuk menyampaikan permintaan maaf. Emosi juga ikut terlibat di sana," demikian direktur teknik PSV itu menutup kilas baliknya soal laga panas di Amsterdam.

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