Giuliano Simeone, pemain Atletico Madrid, menegaskan bahwa kemenangan atas Real Madrid dalam derby ibu kota merupakan dorongan penting bagi tim. Ia menekankan bahwa fokusnya tertuju pada peningkatan performanya dan membantu rekan-rekannya, jauh dari kontroversi yang berlangsung di luar lapangan.

Simeone mengatakan usai pertandingan: "Saya selalu fokus pada diri sendiri, dan saya mengerahkan segala kemampuan demi Atletico. Saya mendedikasikan 24 jam dalam sehari untuk berada dalam kondisi fisik terbaik guna membantu tim, dan saya selalu berusaha berkembang, baik secara teknis maupun dalam aspek-aspek yang perlu saya perbaiki."

Pemain itu berbicara tentang keterikatannya dengan Atletico sejak kecil, dengan berkata: "Sejak saya masih kecil, saya menonton Atletico menjalani banyak pertandingan, terutama laga-laga derby. Pertandingan-pertandingan ini menjadi bagian dari cara hidup saya, dan saya selalu berusaha mengerahkan seluruh energi saya menghadapi lawan mana pun."

Mengenai pernyataan Jose Mourinho soal wasit, Giuliano menolak untuk terlibat perdebatan dengan pelatih Real Madrid itu, dengan berkata: "Saya sangat menghormati wasit, mereka manusia, terkadang benar dan terkadang salah. Jika mereka mengambil keputusan itu, itu karena mereka melihat momen tersebut dengan cara demikian."

Ia menekankan bahwa Atletico dituntut untuk terus bekerja meskipun telah meraih kemenangan, dengan menjelaskan: "Pelatih selalu fokus pada setiap pertandingan satu per satu. Ini 3 poin yang penting, tetapi kami harus berkembang sebagai satu kelompok. Kami senang dengan kemenangan ini, tetapi kami harus terus berkembang."

Mengenai statusnya sebagai putra Diego Simeone, Giuliano menjelaskan bahwa ia menyikapi kritik sebagai peluang untuk berkembang, dan menambahkan: "Saya juga menempatkan diri di posisi orang lain selama kritiknya bersifat membangun. Saya tahu saya memiliki banyak hal untuk diperbaiki secara teknis, dalam pergerakan saya, kaki kiri saya, dan tembakan-tembakan saya dari luar kotak penalti, agar saya bisa membantu tim ketika mereka membutuhkan saya dan mengerahkan 110% dari energi saya."

Ia mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan bahwa para pemain Atletico tidak ingin disibukkan dengan urusan wasit atau hal-hal lain di luar lapangan, dengan berkata: "Kami selalu fokus pada diri kami sendiri, dan kami tidak menghabiskan energi kami untuk apa pun dari luar. Itu adalah berita kalian, sementara kami bekerja untuk berkembang sebagai satu kelompok."