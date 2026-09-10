Bantahan cepat FIFA atas pengumuman Maroko soal menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 tak berlalu begitu saja. Dari jantung Spanyol, Javier Tebas, presiden La Liga, tampil untuk menempatkan Federasi Internasional di kursi terdakwa melalui unggahan berapi-api di media sosial.

Tebas — musuh bebuyutan Infantino — tidak menyerang Maroko, melainkan menyerang kebijakan pembantahan yang telah menjadi merek dagang FIFA di bawah kepemimpinan pejabat Swiss tersebut.

"Bukan wartawan, tapi Lekjaa!"

Tebas menulis dengan nada sinis: "Bantahan baru dari FIFA! Bukan hal baru, bantahan telah menjadi kebijakan semi-resmi federasi ini, dan kini mereka menyebut penyelenggaraan final Piala Dunia 2030 di Maroko sebagai kebohongan dan penyesatan."

Lalu ia melancarkan pukulan paling keras dengan mempertanyakan sumber berita tersebut: "Masalahnya terletak pada identitas siapa yang mengatakannya. Bukan wartawan, bukan pula sekadar rumor di media sosial, dia adalah Fouzi Lekjaa, presiden Federasi Sepak Bola Maroko, sekaligus anggota Dewan FIFA itu sendiri, dan menteri delegasi pemerintah Maroko yang bertanggung jawab atas anggaran."

Ia menambahkan: "Lekjaa mengklaim bahwa laga final akan diselenggarakan di Casablanca, dan FIFA membantahnya, jadi siapa yang berbohong? Presiden federasi penyelenggara, anggota Dewan FIFA, dan menteri di pemerintahan Maroko? Ataukah kita percaya, sekali lagi, pada bantahan resmi Infantino?"

Skandal Palhinha kembali mencuat

Tebas tidak berhenti pada keraguan, melainkan mengingatkan semua orang pada sebuah insiden terkenal yang menurutnya membuktikan kebohongan FIFA.

Ia berkata: "Kita tahu betul cara ini. Selama Piala Dunia Antarklub, Trump menelepon Infantino terkait kartu merah yang diberikan kepada Palhinha, FIFA meyakinkan kita bahwa panggilan itu tidak ada kaitannya dengan apa pun. Kemudian, secara kebetulan belaka, sanksi larangan bermain dibatalkan dan pemain itu diizinkan bermain, tetapi itu juga tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Dan sekarang bantahan lagi."

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Presiden La Liga menutup pernyataannya dengan sindiran mematikan, saat ia mengusulkan kepada FIFA sebuah solusi praktis: "Mungkin FIFA akan segera terpaksa membuat bagian baru di situs webnya dengan judul: Bantahan Terkini, lengkap dengan tanggal publikasi, dan yang lebih penting, tanggal kedaluwarsa, karena ketika bantahan telah menjadi kebiasaan bagi suatu institusi, keadaan mencapai titik di mana yang menjadi masalah bukan lagi apa yang dibantahnya, melainkan siapa yang memercayainya."