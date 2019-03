Ini Pembagian Grup & Jadwal Pertandingan Piala AFF U-19 2019

Piala AFF U-19 akan berlangsung di Vietnam 5-19 Agustus 2019.

Piala AFF U-19, bakal bergulir di Vietnam pada tanggal 5-19 Agustus. Dalam ajang tersebut timnas Indonesia U-19 masuk ke dalam grup yang tidak begitu sulit.

Berdasarkan undian yang dilakukan timnas Indonesia U-19, menempati Grup A. Garuda Asia, bakal bertemu dengan Myanmar, Timor Leste, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Sementara untuk Grup B, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Australia. Nama negara yang terakhir disebut, pada edisi tahun lalu absen ambil bagian.

Filipina jadi lawan perdana yang dihadapi timnas Indonesia U-19. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan pada 5 Agustus 2019.

Pada tahun lalu, timnas Indonesia U-19 mendapatkan peringkat ketiga. Pada perebutan gelar tersebut mereka berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1.

Berikut pembagian Grup Piala AFF U-19 2019:

Grup A: Myanmar, Indonesia, Laos, Timor Leste, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Grup B: Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Australia.

Berikut jadwal timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19:

5 Agustus: Indonesia Vs Filipina

7 Agustus: Indonesia Vs Timor-Leste

9 Agustus: Brunei Vs Indonesia

11 Agustus: Indonesia Vs Laos

13 Agustus: Myanmar Vs Indonesia

16 Agustus: Semi-final

18 Agustus: Final