Ini Pembagian Grup & Jadwal Pertandingan Piala AFF U-16 2019

Piala AFF U-16 akan berlangsung di Thailand, 26 Juli hingga 9 Agustus 2019.

Piala AFF U-16, bakal bergulir di Thailand pada 26 Juli hingga 9 Agustus 2019. Berdasarkan undian yang ada timnas Indonesia U-16, menempati Grup A, bersama dengan Myanmar, Vietnam, Timor Leste, Singapura, dan Filipina.

Ajang tersebut menjadi perhelatan timnas Indonesia U-16 untuk mempertahankan gelar yang didapatkan pada tahun lalu. Ketika itu, Fakhri Husaini mengatarkan timnya merengkuh gelar tersebut usai mengalahkan Thailand lewat adu penalti.

Kini Fakhri, sudah tak lagi membesut timnas Indonesia U-16. Bima Sakti dipercaya untuk meracik para pemain Garuda Asia, yang bakal tampil dalam perhelatan tersebut.

Vietnam jadi lawan perdana yang bakal dihadapi timnas Indonesia U-16. Pertandingan ini dilangsungkan pada 27 Juli 2019.

Berikut pembagian Grup Piala AFF U-16 2019:

Grup A: Indonesia, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, Singapura, Filipina.

Grup B: Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Australia.

Berikut jadwal timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16:

27 Juli: Vietnam Vs Indonesia

29 Juli: Indonesia Vs Singapura

31 Juli: Indonesia Vs Timor Leste

2 Agustus: Filipina Vs Indonesia

4 Agustus: Indonesia Vs Myanmar

7 Agustus: Semi-final

9 Agustus: Final