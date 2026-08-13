Niko Kovac dan Maximilian Beier sering berbincang, hal itu sudah diungkapkan sang pemain timnas Jerman sejak beberapa waktu lalu. Dan dalam kesempatan itu juga ia menyebut bahwa pelatih Borussia Dortmund tersebut telah "membuatnya menjadi lebih baik".

Di bawah arahan pelatih asal Kroasia itu, Beier sejauh ini sudah bermain 63 kali. Di bawah pelatih lain mana pun, pemain 23 tahun itu tidak pernah mencatatkan lebih banyak penampilan di laga kompetitif sepanjang kariernya. Dalam periode tersebut, ia membukukan 16 gol dan 14 assist - statistik yang kuat.

Kini, dalam waktu belakangan ini menurut Ruhr Nachrichten, disebutkan telah terjadi percakapan lain antara Beier dan Kovac. Hasilnya juga terlihat dalam dua penampilan Beier di laga uji coba pada pramusim panas ini melawan FC Tokyo (1:0) dan FC Arsenal (3:2): Kovac merencanakan Beier sebagai wing-back kiri atau kanan, yang akan melengkapi lini belakang berisi lima pemain saat tim tidak menguasai bola.

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Niko Kovac merencanakan Maximilian Beier di BVB sebagai wing-back

Peran ini, yang saat itu secara eksklusif berada di sisi kiri, sudah dijalani Beier dalam empat dari enam pertandingan terakhir Bundesliga musim lalu. Beier menunjukkan performa solid di posisi ini, tanpa lonjakan yang terlalu besar ke atas ataupun ke bawah. Ia mencatatkan dua assist dan satu gol dalam empat pertandingan tersebut.

Bahwa hal ini akan terus berlanjut, dari sisi Kovac, merupakan pilihan yang sekaligus patut dicatat dan patut dipertanyakan. Beier sendiri kemungkinan besar tidak terlalu menyukainya, setidaknya begitu yang bisa dikatakan. "Sejak saya bisa mengingat, saya selalu bermain di depan dan di sanalah saya merasa paling nyaman," kata Beier saat tur Asia BVB. Namun, ia membuka pernyataannya dengan kalimat yang penuh tanggung jawab: "Saya juga sangat senang bermain di belakang kiri atau kanan, meski sejauh ini belum terlalu sering, tapi saya juga bisa bermain di sana."

Jika mengikuti keinginan Kovac, tampaknya Beier bisa melupakan bentuk pengandaian itu, karena besar kemungkinan ia harus mulai berdamai dengan peran di sisi sayap. Pelatih 54 tahun itu menyukai etos kerja dan fleksibilitas Beier. "Dia adalah pemain kunci tim kami. Seseorang yang bisa menempati beberapa posisi. Maxi adalah pemain yang menempatkan egonya sendiri di belakang. Dia ingin membantu tim dan juga sudah membuktikan bahwa dia bisa tampil sangat baik baik di depan maupun dari sisi sayap. Saya tahu Maxi akan memberikan segalanya, di mana pun dia bermain."

Apa saja kekuatan Maximilian Beier?

Inilah yang kemungkinan menjadi poin penentu bagi sang pelatih maupun "takdir" Beier: intensitas luar biasa Beier ke dua arah permainan. Namun, kekuatan ini justru akan menjadi kerugian bagi mantan pemain Hoffenheim tersebut jika karena itu ia ke depannya tidak dimainkan di posisi yang sebenarnya paling sesuai dengan profilnya - posisi sentral dalam serangan.

"Di saya hanya ada satu angka di situ: angka sepuluh," kata Beier beberapa bulan lalu. Yang dimaksud adalah secarik kertas yang dibagikan Kovac kepada para pemain setelah mengambil alih jabatan. Di sana mereka diminta menuliskan posisi favorit masing-masing. Dalam dua penyerang, atau sebagai penyerang lubang di tengah dan di half-space di belakang ujung tombak Serhou Guirassy - di situlah Beier melihat dirinya.

Dengan mengirimnya ke sayap, Kovac membuat jalur lari Beier dimulai dari posisi dasar yang terlalu dalam. Dengan begitu, ia merampas kekuatan-kekuatan Beier yang biasanya muncul, karena di sana ia terlalu jauh dari gawang lawan. Akselerasi dinamisnya untuk menyerang ruang di belakang, kemampuannya menyerang ruang di kotak penalti, dan ancaman gol yang dimilikinya jadi tidak bisa tampil optimal.

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Mengapa Maximilian Beier bukan wing-back

Kemampuan-kemampuan ini terlihat dengan cepat, tetapi satu kekuatan besar lain dari Beier justru hadir dengan cara yang lebih samar: pemahamannya yang tinggi terhadap permainan. Beier melakukan banyak pergerakan cerdas, khususnya cara ia melakukan pressing awal sangat bagus. Ia punya feeling ruang yang luar biasa, permainan posisi yang baik, dan selalu bermain sangat demi kepentingan tim.

Namun, Beier nyaris tidak mendekati profil yang dibutuhkan dari seorang wing-back. Saat bergerak mundur, sudah tampak adanya kekurangan taktis dan defensif dalam permainannya, meski itu tidak mengherankan jika mengingat ia dibentuk sebagai penyerang. Karakteristik posisi yang spesifik seperti perlindungan defensif yang baik, permainan posisi dalam rantai pertahanan, dan kualitas umpan silang yang tinggi dari posisi dalam bukanlah bagian dari portofolio Beier.

Bahwa Beier bukanlah pemain yang bisa memberi lebar pada permainan maupun dribbler satu lawan satu, sudah terlihat dari aksi-aksinya sendiri saat bermain sebagai wing-back. Sebab, di sana Beier selalu mencoba bergerak ke dalam dan mencari jalan menuju area sentral. Di sanalah ia ingin dan memang seharusnya berada, karena secara tertentu itulah lingkungan alaminya. Ia tahu bahwa di area sentral peluangnya untuk menghasilkan aksi yang berhasil lebih besar.

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Cara Niko Kovac menangani Maximilian Beier mengingatkan pada Thomas Muller

Mirip seperti Thomas Muller di FC Bayern dulu, Beier adalah penafsir ruang. Ia membaca situasi dengan cepat, mengenali kapan umpan ke ruang antara bisa dilakukan atau kapan permainan bisa dipercepat. Dengan pergerakan dan lari-lari seperti ini, ia membuat dirinya bisa diumpan atau mengikat lawan demi membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya. Semua itu kehilangan banyak ragamnya ketika Kovac memainkan Beier sebagai wing-back invers.

Muller, kebetulan, saat itu bermain 60 kali di bawah asuhannya di Munchen. Dalam 19 pertandingan di antaranya, sosok legenda FCB itu dimainkan sebagai winger kanan dalam formasi 4-3-3. Posisi second striker atau nomor sepuluh bebas, yang sebelumnya dan sesudahnya diinterpretasikan Muller dengan sangat luar biasa, telah dihapus Kovac. Di sisi sayap, kekuatan-kekuatan Muller pada akhirnya menguap karena ia tidak memiliki kecepatan dan kemampuan dribel. Karena itu, di bawah Kovac Muller makin sering duduk di bangku cadangan di klub raksasa Jerman tersebut, muncullah ucapan legendaris "Notnagel" dan keretakan yang terlihat jelas antara pelatih dan pemain.

Terlepas dari komponen antarmanusia itu, situasi Beier tidak sepenuhnya berbeda. Kovac mengorbankan insting individu pemain itu demi kesetiaannya sendiri pada sistem, dan dengan begitu memuaskan kebutuhan defensifnya. Ia membalas sikap Beier yang mengutamakan tim dengan tugas-tugas khusus di posisi yang asing baginya. Bahwa Beier menjalani semua ini tanpa keluhan adalah cerminan karakter yang terpuji. Namun secara taktis, langkah Kovac itu tetap merupakan jalan yang keliru.