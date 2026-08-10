"Ini kelemahan": Mourinho Lontarkan Kritik Pedas kepada Guardiola

José Mourinho tidak bisa membayangkan dirinya pensiun, dan ia meyakini masih mampu melatih hingga usia 70-an.

Menurut surat kabar "The Sun", pelatih fenomenal itu melontarkan kritik pedas kepada rival lamanya, Pep Guardiola, dalam sejumlah pernyataan yang mengejutkan.

Mourinho, yang berusia 63 tahun, kembali ke Real Madrid pada musim panas ini untuk periode kedua dan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun.

Namun pelatih asal Portugal itu mengungkapkan dalam film dokumenter barunya di Netflix bahwa ia masih memiliki banyak energi yang tersimpan.

José Mourinho berkata dalam film dokumenter tersebut: "Saya bahkan tidak bisa membayangkan kapan saya akan berhenti berkecimpung di dunia sepak bola."

Ia melanjutkan: "Saya bilang sepuluh tahun lagi, tapi mungkin lebih dari 10. Ini menyenangkan. Dulu menyenangkan, sekarang menyenangkan, dan akan selalu menyenangkan."

Ia meneruskan: "Saya ingin memenangkan lebih banyak gelar. Saya ingin meraih gelar-gelar baru. Saya ingin kembali meraih gelar. Saya ingin melakukannya di tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Saya ingin melakukannya di tempat-tempat yang pernah saya kunjungi."

Mourinho menambahkan: "Dunia saya adalah berjalan di sebuah stadion sepak bola dengan 50 ribu atau 90 ribu penonton. Saya pernah punya 100 ribu. Itulah dunia saya."

Ia menambahkan lagi: "Tanpa sepak bola, tidak ada yang lengkap dalam diri saya. Tapi saya tidak menganggapnya sebagai obsesi. Saya tidak merasa itu obsesi."

"The Special One" berkata: "Ketika Anda mencapai level tertentu, Anda ingin tetap berada di sana selamanya."

Mourinho menjabat sebagai pelatih kepala sejak tahun 2000, ketika ia ditunjuk untuk menangani tim Benfica.

Film dokumenter baru tentang "pelatih fenomenal" itu menyoroti perjalanan kariernya sejak saat itu, termasuk tiga tahun penuh gejolak yang ia jalani di Real Madrid dari tahun 2010 hingga 2013.

Mourinho berulang kali terlibat perseteruan dengan Guardiola, yang saat itu melatih Barcelona, selama periode tersebut.

Pep akhirnya rehat dari sepak bola setelah meninggalkan Barcelona pada tahun 2012, kemudian menangani Bayern Munich, dan kini tidak terikat dengan klub mana pun setelah kepergiannya dari Manchester City.

Namun Mourinho berjanji bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal yang sama, karena mengambil cuti dari kepelatihan merupakan tanda kelemahan.

Ia berkata: "Sebagian orang butuh liburan panjang - sesuatu yang saya benci. Saya benci kata itu. Bagi saya, liburan berarti kelemahan. Jangan bicara kepada saya soal liburan."

Ia melanjutkan: "Saya tidak pernah butuh istirahat. Saya akan beristirahat ketika Tuhan yang memutuskannya."