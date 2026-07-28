Penunjukan pelatih kepala baru untuk timnas Belanda tampaknya membutuhkan waktu lebih lama. Menurut NRC, ada perbedaan antara yang ditawarkan KNVB dan yang diincar Arne Slot.

Sumber dalam melaporkan kepada surat kabar tersebut bahwa direktur sepakbola elite telah menyiapkan kontrak hingga pertengahan 2030 untuk Slot. Namun, pelatih yang sedang tanpa klub itu lebih tertarik pada ikatan kerja hingga Euro 2028.

Slot masuk dalam radar sejak mundurnya Ronald Koeman setelah Piala Dunia yang gagal. Meski demikian, pembicaraan dengan KNVB masih belum menghasilkan kesepakatan final.

Federasi sepakbola itu tampaknya harus bergerak cepat. Pasalnya, timnas Belanda akan menghadapi Jerman di Nations League pada 24 September, yang pekan lalu menunjuk Jürgen Klopp sebagai pelatih kepala baru.

Tampaknya Slot memang berminat pada posisi pelatih kepala timnas Belanda. Baru-baru ini terungkap bahwa Liverpool ingin menambah gaji pria Belanda itu, jika ia benar-benar bergabung dengan KNVB.

Liverpool juga punya kepentingan dalam hal itu, karena menurut sumber De Telegraaf, klub tersebut masih harus membayar lebih dari sepuluh juta euro kepada Slot. Manajer yang dipecat itu bersikap baik setelah kepergiannya, sehingga raksasa Inggris tersebut bersedia membantunya menuju pekerjaan sebagai pelatih kepala.