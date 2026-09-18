Xavi Hernández telah mengumumkan skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Pelatih asal Spanyol berusia 46 tahun itu menjelang periode internasional pertamanya langsung mengambil beberapa keputusan penting.

Sebelumnya sudah diketahui bahwa sejumlah pemain inti timnas absen. Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten, Frenkie de Jong, dan Xavi Simons masih dalam pemulihan cedera, sementara Ian Maatsen dan Mats Wieffer baru-baru ini mengalami cedera.

Pada Jumat pagi, pengamat Oranje Maarten Wijffels dari Algemeen Dagblad sudah memberi sinyal bahwa kapten Virgil van Dijk tetap lanjut sebagai pemain timnas dan Ruben van Bommel akan menjalani debutnya dalam skuad tim nasional Belanda. Laporan itu benar.

Selain Van Bommel, gelandang Feyenoord Gjivai Zechiël juga menjalani debut di Oranje. Rekan setimnya Luciano Valente kali ini tidak dipanggil, begitu pula Kees Smit (AZ).

Hal lain yang mencolok adalah Joey Veerman, yang diabaikan Ronald Koeman, kembali ke Oranje di bawah Xavi. Sementara itu, para pemain senior Memphis Depay dan Wout Weghorst justru tidak dipanggil.

Para pemain tim nasional Belanda yang terpilih akan melapor pada Senin, 21 September 2026 untuk memulai periode internasional gabungan yang telah diperbarui.

Xavi dan skuadnya bersiap untuk empat pertandingan Nations League: melawan Jerman (kandang) pada 24 September, Serbia (tandang) pada 27 September, Yunani (tandang) pada 1 Oktober, dan Serbia (kandang) pada 4 Oktober.

Skuad lengkap Oranje

Kiper: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).

Bek: Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jorrel Hato (Chelsea).

Gelandang: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio), Justin Kluivert (Bournemouth), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Penyerang: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).