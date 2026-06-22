"Ini adalah kegagalan pertama Jordi Cruijff di Ajax"

Menurut Valentijn Driessen, kepergian Oscar García dari Ajax merupakan kekalahan bagi direktur teknis Jordi Cruijff. Di rubrik Kick-Off surat kabar De Telegraaf, Mike Verweij bersikap jauh lebih lunak terhadap petinggi klub asal Amsterdam tersebut.

García ditunjuk sebagai pelatih Jong Ajax pada musim panas tahun lalu. Setelah pemecatan Fred Grim, pelatih asal Spanyol itu dipromosikan ke tim utama, meskipun hal itu tidak sepenuhnya sukses. Melalui babak play-off, Ajax berhasil meraih tiket ke Conference League setelah mengalahkan FC Utrecht melalui adu penalti di final.

Ajax mengumumkan pada hari Minggu bahwa García akan meninggalkan klub, meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027. “Oscar bergabung dengan Jong Ajax pada saat yang sulit. Tak lama setelah itu, kami membutuhkannya di Ajax 1 dan itu juga bukan situasi yang mudah. Kami berterima kasih kepadanya atas upayanya dan tentu saja mendoakan kesuksesan baginya dalam kariernya selanjutnya.”

“Jordi Cruijff menempatkannya di Jong Ajax. Jika dia tetap di sana, hal itu bisa saja menjadi sukses,” kata Verweij sehari kemudian menganalisis keputusan Ajax untuk mengakhiri kerja sama dengan sang pelatih. “Para pemain benar-benar menganggapnya sebagai pelatih yang baik. García justru dilempar ke dalam situasi yang sulit di tim utama. Dan itu tidak berjalan dengan baik.”

Sebaliknya, Driessen justru memberikan penilaian yang sangat keras terhadap pelatih yang hengkang itu. “Ini adalah kegagalan pertama Jordi Cruijff. Pada konferensi pers pertamanya, Mike sudah mengatakan: ‘Saya tidak akan terkejut jika dia memindahkan García ke posisi lain jika Fred Grim tidak berjalan dengan baik.’”

“Cruijff memang sudah memikirkan hal itu di benaknya. Namun, keduanya tidak berhasil. Di Jong Ajax tidak, karena García segera pergi dari sana. Dan di tim utama juga tidak,” kata Driessen yang sama sekali tidak berpendapat bahwa pelatih asal Spanyol itu telah memberikan kontribusi apa pun bagi Ajax.

Menurut Verweij, Cruijff “sangat terkejut” saat di Ajax. “Tentu saja karena kualitas skuadnya. Tapi juga karena seluruh organisasi di sekitar tim utama dan tingkat profesionalismenya. Dan dia juga terkejut dengan fakta bahwa di dalam klub tidak ada orang yang bisa mengambil alih jika keadaan dengan Grim memburuk.”

Ajax akhirnya memutuskan untuk membiarkan García menyelesaikan musim ini bersama tim utama. “Tentu saja Anda berharap situasinya membaik, dan itu tidak terjadi. Dalam hal ini, saya setuju dengan Valentijn bahwa hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan semua orang di Ajax. Jadi, Cruijff memang tidak berhasil,” kata Verweij.