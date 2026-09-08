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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Ini adalah jadwal lengkap pertandingan Liga Champions Feyenoord

Feyenoord
Champions League
Inter
Viking
Galatasaray
RB Leipzig
FC Porto
Real Betis
Barcelona
Como

Feyenoord memulai fase liga Liga Champions pada Rabu ini. Klub Rotterdam itu mengawalinya dengan laga tandang melawan FC Barcelona dan menutup fase liga pada 27 Januari di De Kuip kontra RB Leipzig.

Feyenoord mendapat delapan lawan saat pengundian pada akhir Agustus. Inter, FC Porto, RB Leipzig, dan Como akan datang ke De Kuip. Di laga tandang, FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray, dan Viking FK menanti dalam empat pertandingan yang sangat beragam.

Jadwal Feyenoord di Liga Champions

Tanggal

Lawan

Kandang/tandang

Kick-off

9 September

FC Barcelona

Tandang

18.45

14 Oktober

Como

Kandang

18.45

21 Oktober

Real Betis

Tandang

21.00

3 November

Inter

Kandang

21.00

24 November

FC Porto

Kandang

21.00

8 Desember

Viking FK

Tandang

18.45

19 Januari

Galatasaray

Tandang

18.45

27 Januari

RB Leipzig

Kandang

21.00

Terutama laga tandang melawan Barcelona menjadi salah satu sorotan utama dalam jadwal ini. Feyenoord juga akan bertandang ke Sevilla untuk duel melawan Real Betis dan ke Istanbul untuk pertemuan dengan Galatasaray. Di atas kertas, Inter dan FC Porto menjadi lawan paling menonjol di De Kuip.

Sama seperti PSV, enam pertandingan pertama akan dimainkan sebelum jeda musim dingin. Pada Januari, matchday ketujuh dan kedelapan akan digelar. Tempat di delapan besar berarti lolos langsung ke babak 16 besar. Tim peringkat kesembilan hingga ke-24 akan masuk ke babak play-off, sedangkan bagi tim peringkat ke-25 hingga ke-36, musim Eropa mereka berakhir.

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