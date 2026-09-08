Ini adalah jadwal lengkap pertandingan Liga Champions Feyenoord

Feyenoord memulai fase liga Liga Champions pada Rabu ini. Klub Rotterdam itu mengawalinya dengan laga tandang melawan FC Barcelona dan menutup fase liga pada 27 Januari di De Kuip kontra RB Leipzig.

Feyenoord mendapat delapan lawan saat pengundian pada akhir Agustus. Inter, FC Porto, RB Leipzig, dan Como akan datang ke De Kuip. Di laga tandang, FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray, dan Viking FK menanti dalam empat pertandingan yang sangat beragam.

Jadwal Feyenoord di Liga Champions

Tanggal Lawan Kandang/tandang Kick-off 9 September FC Barcelona Tandang 18.45 14 Oktober Como Kandang 18.45 21 Oktober Real Betis Tandang 21.00 3 November Inter Kandang 21.00 24 November FC Porto Kandang 21.00 8 Desember Viking FK Tandang 18.45 19 Januari Galatasaray Tandang 18.45 27 Januari RB Leipzig Kandang 21.00

Terutama laga tandang melawan Barcelona menjadi salah satu sorotan utama dalam jadwal ini. Feyenoord juga akan bertandang ke Sevilla untuk duel melawan Real Betis dan ke Istanbul untuk pertemuan dengan Galatasaray. Di atas kertas, Inter dan FC Porto menjadi lawan paling menonjol di De Kuip.

Sama seperti PSV, enam pertandingan pertama akan dimainkan sebelum jeda musim dingin. Pada Januari, matchday ketujuh dan kedelapan akan digelar. Tempat di delapan besar berarti lolos langsung ke babak 16 besar. Tim peringkat kesembilan hingga ke-24 akan masuk ke babak play-off, sedangkan bagi tim peringkat ke-25 hingga ke-36, musim Eropa mereka berakhir.