Ini adalah jadwal lengkap Liga Champions Feyenoord

Jadwal lengkap Feyenoord di fase liga Liga Champions telah diketahui. Klub Rotterdam itu akan memulai pada 9 September melawan Barcelona dan menutup fase liga pada 27 janauri di De Kuip menghadapi RB Leipzig.

Feyenoord pada Kamis mendapatkan delapan lawan dalam undian. Inter, FC Porto, RB Leipzig, dan Como 1907 akan datang ke De Kuip. Pada laga tandang, Barcelona, Real Betis, Galatasaray, dan Viking FK menanti dalam empat partai dengan karakter yang sangat beragam.

Jadwal lengkap Feyenoord di Liga Champions:





Matchday 1 – 9 September

Barcelona – Feyenoord 18.45





Matchday 2 – 14 Oktober

Feyenoord – Como 18.45





Matchday 3 – 21 Oktober

Real Betis – Feyenoord 21.00





Matchday 4 – 3 November

Feyenoord - Inter 21.00





Matchday 5 – 24 November

Feyenoord – FC Porto 21.00





Matchday 6 – 8 Desember

Viking - Feyenoord 18.45





Matchday 7 – 19 Januari

Galatasaray – Feyenoord 18.45





Matchday 8 – Rabu 27 Januari

Feyenoord – RB Leipzig 21.00





Terutama laga tandang melawan Barcelona menjadi salah satu sorotan utama dari jadwal ini. Selain itu, Feyenoord akan bertolak ke Sevilla untuk duel melawan Real Betis dan ke Istanbul untuk pertemuan dengan Galatasaray. Di De Kuip, Inter dan FC Porto di atas kertas menjadi lawan yang paling menarik.

Sama seperti PSV, enam pertandingan pertama akan dimainkan sebelum jeda musim dingin. Pada Januari, matchday ketujuh dan kedelapan akan digelar. Tempat di delapan besar berarti lolos langsung ke babak 16 besar. Tim peringkat kesembilan hingga 24 akan masuk ke babak play-off, sedangkan bagi tim peringkat 25 hingga 36, musim Eropa mereka berakhir.