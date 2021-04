Harry Kane Pecahkan Rekor Frank Lampard Di Timnas Inggris

Striker Tottenham Hotspur, Harry Kane, mencetak gol penati ke-10 dalam kariernya di timnas Inggris sekaligus memecahkan rekor Frank Lampard.

Terkini, Inggris sukses mengalahkan Polandia dengan skor 2-1 pada laga ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 di Wembley, Kamis (1/4) dini hari WIB.

Kane membuka kemenangan Si Tiga Singa pada menit ke-19 via sepakan penalti. Polandia sempat menyamakan skor melalui Jakub Moder (58’), tapi sang tuan rumah mampu paksakan raih tiga poin lewat Harry Maguire (85’).

Hasil ini jadi kemenangan ketiga Inggris dalam tiga laga pertama Kualifikasi menuju Qatar 2022 sebelum dilanjutkan kembali pasca-Euro 2020.

Di papan klasemen sementara Grup I, skuad arahan Gareth Southgate kokoh di puncak dengan koleksi sembilan poin.

Kane mencetak gol ke-10-nya via titik putih bersama Inggris yang sekaligus memecahkan rekor yang sebelumnya lama dipegang Lampard (9).

