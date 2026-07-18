Inggris merebut posisi ketiga setelah kemenangan telak 10-0 atas Prancis

Pada Sabtu, Prancis nyaris tak mampu menandingi Inggris (4-6) dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Tim asuhan Didier Deschamps, yang akan mengakhiri masa jabatannya, tertinggal 0-4 pada babak pertama di Miami melawan Inggris yang jauh lebih tajam dan kuat, namun berhasil menyelamatkan harga diri setelah babak kedua dimulai dengan mencetak gol dan menampilkan permainan yang jauh lebih baik. Meskipun demikian, posisi ketiga di Piala Dunia jatuh ke tangan Inggris.

Ousmane Dembélé memulai pertandingan dari bangku cadangan untuk Prancis, sementara Jude Bellingham, Harry Kane, dan Anthony Gordon menjadi pemain cadangan bagi Inggris. Tim asuhan Thomas Tuchel memulai pertandingan dengan sempurna karena Declan Rice mencetak gol dari luar kotak penalti pada menit ketiga.

Inggris semakin percaya diri dan Marcus Rashford kurang beruntung karena tendangannya dari jarak dekat diblok oleh barisan pertahanan Prancis yang berjuang keras. Deschamps melihat timnya semakin kuat, dan Rayan Cherki-lah yang pertama kali menguji Dean Henderson. Fase awal pertandingan ini sangat menarik, karena Inggris kembali melancarkan serangan dan kecewa ketika gol Bukayo Saka yang membuat skor menjadi 0-2 dianulir karena offside.

Gol 0-2 akhirnya tercipta ketika Rice mengirimkan tendangan sudut yang sempurna dan Ezri Konsa menyundul bola ke sudut kanan gawang. Terutama Kylian Mbappé tampak terkejut dengan awal pertandingan yang dramatis bagi Prancis, yang tampaknya sangat membutuhkan jeda minum di Miami. Segera setelah jeda, Mbappé melewati Henderson, tetapi Marc Guéhi berhasil menghalau bola dari garis gawang. Wasit mengangkat bendera offside, meskipun keputusan itu tidak tepat.

Mike Maignan melakukan penyelamatan dengan tinjunya setelah lebih dari setengah jam pertandingan, menangkis tendangan keras Rashford. Pertandingan berlangsung seru, dengan Mbappé yang dihentikan oleh Henderson. Justru Inggris yang berhasil memperlebar keunggulan menjadi 0-3 ketika Saka akhirnya mencetak gol berkat umpan Rashford. Pertahanan Prancis kembali dirobek, dan semua ketegangan tampaknya telah sirna bahkan sebelum babak pertama berakhir. Tak lama sebelum peluit babak pertama berbunyi, Saka mencetak gol keempat menjadi 0-4.

Prancis keluar dari ruang ganti dengan penuh semangat dan Mbappé segera mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-4. Itu adalah gol kesembilan penyerang tersebut di Piala Dunia, satu gol lebih banyak daripada Lionel Messi. Tim Prancis terus menyerang dan tendangan Adrien Rabiot melebar tipis. Skor 2-4 akhirnya tercipta pada menit ke-54: Bradley Barcola mencetak gol dari jarak dekat. Inggris kewalahan dan beruntung karena tendangan Dembélé mengarah langsung ke Henderson dan tendangan Michael Olise melebar tipis.

Mbappé benar-benar menghidupkan kembali ketegangan dengan mencetak gol 3-4 ke sudut kanan gawang. Ini merupakan gol ke-22 sepanjang sejarah Piala Dunia, yang membuatnya menggulingkan Messi (21) dari tahta. Bellingham masuk pada seperempat jam terakhir untuk menambah kekuatan lini depan Inggris dan gagal memanfaatkan peluang besar. Permainan terus bergulir bolak-balik dan Olise melepaskan tembakan yang melebar tipis, membuat para penggemar Prancis tercengang.

Bukan 4-4, melainkan 3-5 pada menit ke-87. Djed Spence dijatuhkan di dalam kotak penalti dan Saka kemudian mencetak gol dari titik penalti, yang melengkapi hat-trick-nya. Comeback akhir Prancis tak terwujud, meski Dembélé masih memperkecil skor menjadi 4-5. Gol penutup dicetak oleh Bellingham yang, setelah berlari kencang, mencetak gol ke-4-6.