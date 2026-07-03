Inggris Mengandalkan Viagra Saat Melawan Meksiko

Tim nasional Inggris akan diizinkan menggunakan obat "Viagra" untuk membantunya beradaptasi dengan ketinggian yang sangat tinggi di Kota Meksiko, dalam rangka persiapannya menghadapi Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Surat kabar Inggris "The Sun" melaporkan pada hari Jumat ini bahwa peraturan Badan Antidoping Dunia (WADA) mengizinkan penggunaan sildenafil, yang dikenal secara komersial sebagai "Viagra", karena obat tersebut tidak termasuk dalam daftar zat terlarang. Hal ini memungkinkan para pemain Inggris menggunakannya di bawah pengawasan tim medis tim nasional, guna membantu mengatasi dampak bermain di ketinggian.

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Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, sebelumnya telah menegaskan betapa sulitnya kondisi yang akan dihadapi timnya di Stadion Azteca, yang terletak pada ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, sambil mencatat bahwa beradaptasi dengan kondisi tersebut dalam waktu hanya empat hari “sama sekali tidak mungkin”.

Beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan memanfaatkan “Viagra” untuk meningkatkan aliran darah di dalam paru-paru, yang mungkin dapat membantu mengurangi kelelahan dan pusing akibat rendahnya kadar oksigen di ketinggian tinggi.

Laporan “The Sun” menegaskan bahwa penggunaan obat tersebut dalam kasus ini sepenuhnya sah, selama dilakukan di bawah pengawasan tim medis dan untuk tujuan terapeutik, atau untuk membantu beradaptasi dengan ketinggian.

Ini bukanlah kejadian pertama, karena sebelumnya beberapa tim Argentina telah menggunakan "Viagra" dalam situasi serupa.