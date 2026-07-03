Inggris mendapat saran yang mengejutkan: 'Gunakan Viagra saat melawan Meksiko'

Tim nasional Inggris mendapat saran yang cukup mengejutkan dari media Inggris. Para pemain disarankan untuk mengonsumsi Viagra saat bertanding melawan Meksiko.

Di babak 16 besar, Inggris akan berhadapan dengan tuan rumah Meksiko di Stadion Azteca, yang terletak sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut.

Para pemain bisa lebih cepat mengalami keluhan di ketinggian seperti itu, karena mereka tidak terbiasa. Media Inggris telah menyarankan para pemain untuk menggunakan obat tersebut.

Viagra tidak tercantum dalam daftar zat terlarang Badan Anti-Doping Dunia (WADA) dan karenanya diperbolehkan untuk digunakan. Menurut penelitian, obat tersebut tidak memberikan keuntungan dalam hal performa.

Meskipun Viagra terutama dikenal sebagai obat untuk disfungsi ereksi, obat ini awalnya dikembangkan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Di ketinggian tinggi, udara lebih tipis sehingga kadar oksigennya lebih rendah.





Obat ini melebarkan pembuluh darah di paru-paru, sehingga gejala seperti kelelahan dan pusing dapat berkurang.

Selama Piala Dunia 2010, muncul spekulasi bahwa Inggris ingin menggunakan Viagra untuk mengatasi perbedaan ketinggian. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) membantah hal tersebut, padahal Rustenburg—kota tempat Inggris bertanding—justru berada pada ketinggian relatif rendah, yaitu sekitar 1.200 meter.