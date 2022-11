"Mending Kalian Di Rumah Saja!" - Dipermalukan Inggris, Carlos Queiroz Semprot Suporter Iran

Pelatih timnas Iran, Carlos Queiroz, meluapkan emosi kepada suporter timnya yang mencemooh lagu kebangsaan sendiri dan membentangkan spanduk protes kepada pemerintah.

Iran dikalahkan Inggris 6-2 pada laga pembuka Grup B Piala Dunia di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Senin (21/11).

Sebelum sepak mula, para pemain Iran menolak menyanyikan lagu kebangsaan mereka untuk menunjukkan solidaritas kepada pengunjuk rasa anti-pemerintah di negara mereka.

Kelompok hak asasi manusia mengklaim lebih dari 400 orang telah kehilangan nyawa di tengah tindakan represif pemerintah terhadap pengunjuk rasa di Iran, yang dimulai sejak kematian Mahsa Amini September lalu, seorang wanita berusia 22 tahun yang meninggal dunia dalam tahanan polisi usai ditangkap karena melanggar aturan hijab.

Iranian football fans at the Iran vs. England match boo the Iranian national anthem in protest as the Iran team refuses to sing the anthem#IranRevoIution

