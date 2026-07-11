Gianni Infantino dari Swiss, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), tak lupa membahas perjalanan tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026, yang diwarnai oleh berbagai momen luar biasa sekaligus menyedihkan.

Timnas Mesir berhasil melaju melewati babak penyisihan grup untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dengan hasil imbang melawan Belgia dan Iran, serta kemenangan atas Selandia Baru—yang merupakan kemenangan pertama “Al-Fara’una” dalam sejarah Piala Dunia.

Perjalanan tersebut tidak berhenti di situ saja; timnas Mesir bahkan berhasil menyingkirkan Australia dari babak 32 besar melalui adu penalti, sebelum akhirnya kalah dari Argentina di babak perdelapan final dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang memicu kontroversi seputar kinerja wasit serta tuduhan bahwa Presiden FIFA memihak “Tango”.

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Infantino pun memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada "Al-Fara'una" dengan mengunggah beberapa foto timnas Mesir melalui akun resminya di platform media sosial "Instagram", dan ia berkomentar, "Terima kasih kepada kalian... Piala Dunia 2026 akan tetap memiliki tempat istimewa dalam sejarah sepak bola Mesir... Penampilan pertama di babak gugur dan kemenangan pertama di babak penyisihan grup."

Ia menambahkan: “Perjalanan kalian sangat menginspirasi para pendukung di tanah air dan di seluruh dunia, dan kenangan yang kalian ciptakan musim panas ini akan terus melekat di benak para penggemar sepak bola Mesir di seluruh dunia.”



