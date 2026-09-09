Dalam pukulan telak yang bisa mengubah peta pemilihan presiden FIFA, Federasi Sepak Bola Prancis di bawah pimpinan Philippe Diallo memutuskan untuk menarik dukungan penuh mereka terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino, serta secara resmi bergabung dengan front Uni Eropa yang menentangnya, seraya menuduhnya menjalankan kepemimpinan otoriter dan menjual Piala Dunia kepada dana-dana yang dekat dengan Donald Trump.

Prancis Umumkan Perpecahan Besok

Surat kabar "L'Equipe" menyoroti bahwa sikap Prancis dalam pemilihan presiden FIFA mendatang, yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret di Rabat, Maroko, sebenarnya tidak diragukan lagi, namun penantian itu akan berakhir besok Kamis, ketika komite eksekutif Federasi Prancis, kecuali muncul keadaan yang tidak terduga, menarik dukungan penuh mereka terhadap Infantino, yang mencalonkan diri untuk periode jabatan lain meski terjadi badai yang dipicu oleh keputusannya pada pertengahan musim panas untuk menjual sebagian saham Piala Dunia kepada dana-dana swasta yang dikendalikan oleh orang-orang dekat Presiden Amerika Donald Trump.

Diallo: Sistem yang Tidak Layak bagi Sepak Bola

Philippe Diallo, anggota komite eksekutif UEFA dan presiden Federasi Prancis, menyatakan niatnya untuk meninggalkan Infantino, sebagaimana dilakukan oleh puluhan federasi Eropa, karena ia menilai bahwa manajemen FIFA saat ini tidak mencapai tingkat prinsip-prinsip luhur yang diwakili oleh sepak bola, menurut apa yang diungkapkan surat kabar "L'Equipe".

Surat kabar Prancis itu mengutip pernyataan keras Diallo: "Saya sebelumnya telah mengkritik pembagian pendapatan Piala Dunia kepada tim-tim nasional karena saya menganggapnya sangat tidak adil, selain itu belakangan terjadi banyak peristiwa yang menyimpang dari dasar permainan, seperti pembatalan kartu merah yang diberikan kepada Balogun atas permintaan Donald Trump, usulan perluasan dari 48 menjadi 64 tim, serta beberapa pengaturan finansial. Harus ada peninjauan menyeluruh terhadap sistem ini yang tidak sesuai dengan pentingnya sepak bola."

Mengapa Diallo Berbalik Sekarang?

L'Equipe menilai bahwa sikap Diallo yang diumumkan untuk berbalik melawan Infantino, dan yang akan diungkapkan pada hari Kamis, tidak hanya muncul karena perselisihan mendasarnya dengannya, tetapi juga karena ia adalah anggota komite eksekutif UEFA, dan tidak bisa menentang Aleksander Ceferin, yang saat ini berupaya sekuat tenaga untuk menyingkirkan Presiden FIFA.

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