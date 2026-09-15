Bintang Real Madrid asal Brasil, Rodrygo, semakin dekat untuk kembali ke lapangan, namun tim medis klub lebih memilih untuk tidak tergesa-gesa dalam mengembalikannya, dengan merekomendasikan kelanjutan program rehabilitasinya dan menunggu hingga Januari mendatang.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "AS", para dokter menyarankan Rodrygo untuk melanjutkan proses pemulihannya pada periode mendatang, dengan kembalinya ke latihan tim diperkirakan pada Januari, setelah berakhirnya masa jeda musim dingin, dengan tujuan memberinya waktu yang cukup untuk memulihkan kebugaran fisiknya sepenuhnya sebelum kembali ke atmosfer kompetisi resmi.

Meski ada rekomendasi dari tim medis, Rodrygo berharap dapat kembali ke lapangan sebelum jadwal yang diperkirakan, karena pemain Brasil itu berambisi untuk mempersingkat masa absennya dan tampil bersama Real Madrid pada kesempatan sedini mungkin.

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"AS" menyebutkan bahwa Rodrygo bermimpi untuk tampil selama beberapa menit dalam pertandingan pada 16 Desember di Copa del Rey, jika kondisi fisik dan medisnya memungkinkan, namun skenario ini masih bergantung pada perkembangan proses pemulihannya selama pekan-pekan mendatang.

Sebaliknya, kembalinya Rodrygo secara penuh tampaknya lebih dekat ke ajang Piala Super Spanyol, yang dijadwalkan berlangsung pada awal Februari mendatang di kota Istanbul, di mana Real Madrid berharap penyerang Brasilnya telah memulihkan seluruh kebugaran fisiknya dan mampu tampil secara normal.

Di ibu kota Spanyol, sikap kehati-hatian masih mendominasi posisi klub, meski ada peningkatan yang jelas pada kondisi pemain dan kemajuan bertahapnya dalam program rehabilitasinya.

Real Madrid lebih memilih untuk tidak mengambil risiko dengan mengembalikan Rodrygo sebelum kesiapannya benar-benar tuntas, terutama karena tujuan utamanya adalah memastikan pemulihannya secara penuh dan menghindari cedera kambuhan baru yang dapat menunda kembalinya ke lapangan untuk waktu yang lebih lama.

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