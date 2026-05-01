Impian Roda JC untuk bermain di Eredivisie pupus setelah adu penalti yang dramatis

RKC Waalwijk berhasil melaju ke babak kedua babak play-off promosi. Tim asal Brabant ini mengalahkan Roda JC Kerkrade melalui adu penalti dan masih bisa memimpikan kembalinya mereka ke Eredivisie. Di babak berikutnya, mereka akan menghadapi Willem II dalam laga dua leg.

Babak pertama di Mandemakers Stadion berlangsung dengan kualitas yang mengecewakan. Kedua tim tidak banyak menciptakan peluang dan permainan pun tidak terlalu menarik. Wajar jika papan skor menunjukkan 0-0 setelah 45 menit pertandingan di Waalwijk.

Roda JC tampil kuat setelah istirahat dan memecah kebuntuan tujuh menit setelah babak kedua dimulai. Anthony van den Hurk menerima umpan cerdik dari Joey Müller dan kemudian melepaskan tendangan keras ke sudut jauh: 0-1. Kegembiraan besar pun meluap di tribun tamu yang dipenuhi oleh para penggemar Roda yang ikut serta.

RKC terkejut dengan gol balasan tersebut dan langsung menyerang. Jesper Uneken nyaris menyamakan kedudukan, namun kiper Roda yang sigap, Justin Treichel, menghalangi jalannya. Van den Hurk harus diganti di pertengahan babak kedua karena kram, dengan Tomas Kalinauskas—yang pada Selasa lalu mencetak gol penyeimbang 1-1 di menit-menit akhir—sebagai penggantinya di lini depan.

Di tim tuan rumah, Michiel Kramer masuk ke lapangan pada 15 menit terakhir. Ini adalah momen-momen terakhir bagi penyerang berusia 37 tahun tersebut, yang baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemain sepak bola profesional.

Roda JC tampaknya cukup mudah mempertahankan keunggulan di fase akhir di Waalwijk. Namun, semuanya berantakan bagi tim Limburg pada menit ke-96. Kramer dengan cerdik mengarahkan bola panjang, dan Uneken yang sigap kemudian mencetak gol ke sudut kiri. Kegembiraan meluap di kubu RKC dan kekecewaan mendalam di kubu Roda JC, karena waktu normal langsung berakhir. Perpanjangan waktu pun berlangsung di Waalwijk, namun tidak menghasilkan pemenang. Adu penalti harus menentukan hasilnya.

Yanick van Osch menjadi pahlawan besar RKC dalam adu penalti dengan menggagalkan dua tendangan penalti Roda JC, sementara tim asal Limburg itu juga membentur mistar gawang. Dengan hasil ini, RKC tetap memelihara harapan untuk promosi ke Eredivisie, sedangkan Roda JC tetap bermain di Keuken Kampioen Divisie.

RKC akan menghadapi Willem II pada 5 atau 6 Mei, dengan pertandingan leg kedua pada 9 Mei. Pemenang akan lolos ke semifinal. Final dijadwalkan pada 20 dan 23 Mei. Telstar, yang saat ini berada di peringkat keenam belas di Eredivisie, untuk sementara harus puas bermain di babak play-off.

Almere City menang 2-3 atas FC Den Bosch pada Rabu setelah comeback yang mengesankan dan dapat menyelesaikan tugasnya di kandang pada Sabtu. Pemenang akan menghadapi De Graafschap di babak kedua.