Liverpool terus memantau situasi salah satu bintang Real Madrid, sebagai persiapan untuk kemungkinan merekrutnya selama jendela transfer musim panas saat ini.

Liverpool bahkan telah melakukan kontak dengan manajemen Real Madrid untuk menanyakan kemungkinan merekrut pemain asal Prancis, Eduardo Camavinga, serta syarat-syarat penyelesaian transfer tersebut.

Menurut laporan surat kabarSpanyol "Mundo Deportivo", Camavinga, yang berusia 23 tahun, termasuk dalam daftar pemain yang tidak keberatan dijual oleh Real Madrid selama musim panas ini, hal ini mendorong Liverpool untuk mengambil langkah guna mengetahui detail kesepakatan tersebut.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa manajemen klub "Los Blancos" telah menetapkan angka sekitar 60 juta euro sebagai harga yang akan mereka terima untuk melepas pemain timnas Prancis tersebut, jika ada tawaran yang sesuai.

Meskipun Real Madrid bersikap fleksibel dalam membahas kepergian sang pemain, kendala sebenarnya terletak pada sikap Camavinga sendiri, karena ia tidak berencana meninggalkan Stadion Santiago Bernabéu selama jendela transfer saat ini.

Laporan tersebut juga menambahkan bahwa gelandang asal Prancis itu telah memberi tahu agennya untuk tidak mempertimbangkan tawaran apa pun yang diajukan kepadanya musim panas ini, karena ia yakin mampu mengubah posisinya di dalam tim.

Camavinga yakin bahwa ia mampu merebut kembali posisinya sebagai pemain inti dan meyakinkan pelatih José Mourinho bahwa ia merupakan pemain yang tak tergantikan dalam skuad Real Madrid pada musim depan.