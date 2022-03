Imbas Aniaya Kucing, Kurt Zouma Dituntut Ke Pengadilan

Tindakan Kurt Zouma yang menyiksa kucing berbuntut panjang. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

Dalam rekaman video yang viral pada Februari 2022, Zouma terlihat menjatuhkan, menendang, dan menampar satu di antara kucingnya. Pilar West Ham United tersebut kemudian mengejar kucingnya sebelum melemparkan sepasang sepatu serta memukul kepalanya.

Akibat aksi tersebut Zouma mendapat kecaman keras dari publik. Adiknya Yoan Zouma juga ikut terimbas karena merekam penyiksaan kucing yang dilakukan sang kakak sambil tertawa-tawa.

Tak lama usai video viral itu, RSPCA yang merupakan organisasi pelindung hewan merawat kedua kucing Zouma. Lantas penyelidikan dilakukan untuk mencari bukti kekejaman bek berusia 27 tahun tersebut.

"Setelah penyelidikan penuh dan menyeluruh, kami telah memulai proses membawa penuntutan terhadap Kurt Zouma dan Yoan Zouma di bawah Undang-Undang Kesejahteraan Hewan," demikian pernyataan RSPCA dikutip The Guardian.

"Kedua kucing tersebut terus dirawat oleh RSPCA. Kami akan berada dalam posisi untuk merilis lebih banyak informasi setelah tanggal pengadilan dikonfirmasi," lanjut pernyataan tersebut.

Sebelumnya, West Ham sudah bekerja sama dengan RSPCA terkait penyiksaan kucing yang dilakukan Zouma. Setelah dokter hewan mengecek, kucing tersebut dalam keadaan sehat dan tidak mengalami cedera fisik.

Kendati demikian, West Ham tetap memberikan hukuman denda sebesar £250 ribu. Sanksi tersebut diberikan agar pemain asal Prancis itu tidak melakukan kejadian serupa di kemudian hari.

Hukuman lebih parah diterima Yoan Zouma. Klubnya, Dagenham & Redbridge melarangnya bermain dalam beberapa pertandingan karena merekam tindakan kakaknya tersebut.