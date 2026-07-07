Imam Ashour: Gol ketiga Argentina tidak sah

Imam Ashour, gelandang tim nasional Mesir, mengungkapkan kekecewaannya karena gagal meraih kemenangan atas Argentina di Piala Dunia 2026, namun ia menegaskan bahwa gol ketiga tim Tango itu tidak sah.

Timnas Mesir sempat unggul 2-0 atas juara bertahan, namun akhirnya kalah dengan skor 2-3 dalam pertandingan babak 16 besar, di tengah kontroversi wasit yang cukup besar.

Ashour masuk dalam susunan pemain inti tim Firaun pada pertandingan hari ini, namun ia ditarik keluar dan diganti pada jeda babak pertama karena cedera.

Ashour mengatakan dalam wawancara dengan jaringan "BeIN Sports" setelah pertandingan, “Alhamdulillah, saya tidak tahu harus berkata apa. Kami bermimpi melangkah lebih jauh dari babak 16 besar, namun kami tidak menyisakan setetes keringat pun dan telah memberikan yang terbaik.”

Ia menambahkan, “Kami mencetak gol yang dianulir wasit, dan saya belum menonton ulang adegan tersebut untuk memastikan kebenaran keputusan itu. Selain itu, gol ketiga Argentina tercipta setelah serangan yang bermula dari tendangan penalti yang seharusnya kami dapatkan namun tidak diberikan.”

Gelandang Al-Ahly Mesir itu menutup pernyataannya, “Saya berterima kasih kepada para pemain dan staf pelatih, dan kami meminta maaf kepada semua orang. Kami ingin membuat mereka bahagia, tapi yang akan datang pasti lebih baik.”