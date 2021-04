Liga Super Eropa Kandas, Bintang Manchester City Ilkay Gundogan Nilai Format Baru Liga Champions Juga Buruk

Kandasnya pembentukan Liga Super Eropa (ESL) tidak serta-merta membuat Ilkay Gundogan senang.

Pilar lini tengah Manchester City itu menganggap format baru Liga Champions hanya "kejahatan yang lebih ringan" ketimbang ESL, dan sama-sama berpotensi merugikan pemain dengan jadwal pertandingan yang kian padat.

Awal pekan ini jagat sepakbola diguncangkan wacana Liga Super, ajang baru yang diprakarsai 12 klub kaya Eropa, termasuk Man City. Para penggemar dan pakar nyaris satu suara menolak keberlangsungan kompetisi tersebut.

Di tengah panasnya isu seputar ESL, UEFA merilis pengumuman tentang struktur baru Liga Champions, yang Gundogan yakini tidak jauh berbeda dari ESL dalam hal peningkatan jumlah pertandingan.

Gelandang tim nasional Jerman ini mencuit di Twitter: "Melihat ramainya pembicaraan seputar Liga Super... bisakah kita juga berbicara tentang format baru Liga Champions?"

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League...